Georges Rousse (artiste plasticien) : "Terrain de jeux…" (Séminaire général de l'ITEM, ENS Paris)

L'Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS-ENS) est heureux de vous inviter à une conférence où l'art visuel sera à l'honneur.

3 janvier 2025, 14h-16h00

ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle des Actes

Georges Rousse (artiste plasticien) : « Terrain de jeux… »

Enfant j’ai aimé la ruine comme terrain de jeux dans les zones frontalières militaires où nous vivions alors, proches de l’Italie et de l’Allemagne. Les fortins et bunkers ouverts à tous ont crée mon goût pour l’architecture libre monumentale et en ruine. Très tôt, j’ai entrepris de me les approprier en les occupant de diverses manières et devant l’impossibilité de les acquérir, j’ai décidé de les photographier, d’en conserver une trace avant disparition ou transformation. De terrains de jeux, ces lieux abandonnés sont devenus une collection d’espaces rendus tragiques par abandon mais réoccupés par une action plastique.

Poétisés par mes interventions sans fin, tous ces lieux devinrent mon atelier d’artiste itinérant avec une inventivité sans cesse renouvelée par l’exploration des friches, à laquelle se combine l’histoire de la perspective et les mathématiques.

Parlons en, en regardant quelques unes de mes images afin de suivre ce passage du terrain de jeux vers l’œuvre d’art…

Georges Rousse.

Séance commune du séminaire général de l’ITEM et du séminaire génétique du photographique.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter les coordinateurs de ce séminaire général de l'ITEM : Franz Johansson et Nadia Podzemskaia

et pour la séance Georges Rousse, Aurèle Crasson