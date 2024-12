Possibilités du paysage contemporain (Marseille)

Journée d’étude « Possibilités du paysage contemporain »

Vendredi 17 janvier 2025, 9h-17h

Aix-Marseille Université

Bâtiment Turbulence - Salle de projection, Campus Saint-Charles, 3 place Victor Hugo, 13331 Marseille

—

La journée d’étude « Possibilités du paysage contemporain » est une invitation à réfléchir sur le paysage, à la fois en tant que motif, sujet et concept théorique face aux défis d’aujourd’hui. Les nouveaux enjeux climatiques, socio-politiques et technologiques amènent à repenser la relation entre les humains et le vivant. Par conséquent, les représentations contemporaines du paysage subissent une variété de transformations et de mutations, redéfinissant le concept même de paysage. Diverses approches et points de vue, apportés par des chercheuses, chercheurs et artistes, permettront d’étudier et de comprendre ces bouleversements.

—

Comité scientifique/ Organisation

Noémie Cursoux, Anna Guilló, Romain Mathieu, Camille Prunet

—

Programme

9h00 – Introduction de la journée, par Anna Guilló, (Directrie du LESA, Aix-Marseille Université) et Romain Mathieu (Université Montpellier 3)

9h20 – Camille Prunet (Université Toulouse - Jean Jaurès), Déborder le paysage. Féralité et médium-milieu

10h00 – Noémie Cursoux (Aix-Marseille Université), De la structure sédimentaire de la peinture vers une réflexion écocritique

11h00 – Table ronde avec les artistes : Yann Lacroix, Charles Le Hyaric, Raphaëlle Paupert-Borne, Camille Pradon,Elvia Teotski

12h00 > 14h00 : PAUSE DÉJEUNER

14h00 – Milan Kaffy (Université Toulouse - Jean Jaurès), Les images dépeuplées du cinéma : vers un paysage anthropofuge ?

14h30 – Isabelle Le Pape (DRAC Normandie), Un Landschaft émotionnel : le paysage éprouvé dans l’art contemporain

15h30 – Héloïse Gruz (Université de Montréal), Paysages/atmosphères : les spectres de l’ambient

16h00 – Delphine Sellier Merotto (Aix-Marseille Université), La photographie paysagère spatialisée : une question de point de vue ?

16h45 – Conclusion de la journée.

—

Infos et billetterie (gratuit): https://www.billetweb.fr/aaa11

Crédit photo : Sans fin (Bretagne), Elvia Teotski, 2021, Impression sur papier alimentaire, encre alimentaire. Vue de l'exposition Molusma, La Criée centre d'art contemporain, Rennes. Crédit photographique : Benoît Mauras.