Chloé Hofmann, Gisèle Ansorge

Pharmacienne de formation, Gisèle Ansorge (1923-1993) fait le choix singulier de déléguer la gestion de son commerce pour se consacrer à la création dès les années 1950. Elle écrit des pièces pour la radio et le théâtre, avant de réaliser des courts métrages de sable qu’elle cosigne avec son mari, Nag Ansorge (1925-2013). Internationalement reconnue pour ce travail, elle participe au renouvellement du cinéma d’animation qui s’opère en Europe dans les années 1960. En parallèle, elle s’essaie à l’art textile, à la gravure, et se met à écrire des nouvelles et des romans à la fin des années 1980, alors qu’elle a plus de soixante ans. Cet ouvrage propose de retracer le parcours artistique de Gisèle Ansorge, figure importante de la culture romande.

Chloé Hofmann a consacré sa thèse de doctorat à la technique de l’animation de sable. Ses recherches portent plus largement sur les processus d’élaboration des films et sur le cinéma suisse. Elle travaille actuellement à l’Université de Lausanne comme chercheuse au sein d’un projet FNS sur l’histoire de l’animation suisse francophone dirigé par la professeure Maria Tortajada. Elle est l’une des cofondatrices d’« Arlette », un collectif d’historiennes de la culture qui collabore avec diverses institutions romandes. Membre du comité de rédaction de la revue Décadrages – Cinéma, à travers champs, elle écrit de temps à autre des articles pour Blink Blank – La revue du film d’animation.

