Morvandiau, Contrebande. Une cartographie de la bande dessinée alternative francophone

À l’orée des années 1990, la bande dessinée alternative – ici dénommée contrebande – ouvre des brèches au sein du 9 art et suscite un bouleversement durable dans l’ensemble de ce secteur éditorial. Souvent réuni·es autour de revues, celles et ceux qui les fondent tranchent avec la culture du divertissement qui domine alors le versant industriel du domaine. À la fois auteurices et éditeurices, connaissant leurs classiques mais aussi imprégné·es de l’underground des sixties, ses structures historiques s’appellent L’Association, Les Requins Marteaux, Le Dernier Cri, Amok, Fréon, Cornélius, 6 Pieds sous terre, Ego comme X ou Atrabile...

Étudié sur deux générations et sur plus de trente ans d’existence, le phénomène de la contrebande montre en quoi la diversité contemporaine de la bande dessinée est nourrie par une sédimentation culturelle qui associe à la fois expérimentation, légitimation de la discipline, ouverture internationale et soutien de politiques publiques du livre. Outre un décryptage des bouleversements esthétiques qui contribuent à façonner de nouvelles représentations, cet essai propose une lecture politique de la chaîne du livre et une réflexion sur la diffusion de l’art et des idées. À travers une période caractérisée par les concentrations de l’industrie et des médias mais aussi par la généralisation des technologies numériques, il dresse, sans en ignorer les tensions et les contradictions, l’inspirant portrait d’une utopie mise en pratique.

À travers cet ouvrage critique alternant analyses, portraits, entretiens et enrichi important corpus iconographique, Morvandiau, auteur formé au sein de la contrebande, dessinateur de presse, directeur de festivals et docteur en arts plastiques, peint le paysage d’une aventure éditoriale originale et variée, tant sur le plan esthétique que structurel.

Luc Cotinat, alias Morvandiau, est auteur de bande dessinée, il a publié plusieurs ouvrages depuis les années 90, dans de nombreuses maisons d’édition de la contrabande (Le Taureau par les cornes, L’Association ; D'Algérie, Homecooking books, 2007, réédition 2020, éditions Le Monte-en-l'air ; etc.). Il est également dessinateur de presse, chercheur, commissaire d’exposition. Il a porté pendant de nombreuses années Périscopages (rencontres annuelles autour de la bande dessinée). Il a participé au premier numéro du Monde diplomatique en bande dessinée. Il donne également des cours à l’Université Rennes 2 Haute Bretagne. Et il a soutenu une thèse en 2023 sur la bande dessinée alternative, dont ce livre est le fruit d’un travail de réécriture.

—

On peut lire sur nonfiction.fr un article de Benjamin Caraco sur cet ouvrage…