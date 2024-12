Actualité de la recherche doctorale sur le seizième siècle. Journée des doctorants de la SFDES (Paris)

Programme

9h30 Accueil

Première session : Arts du texte à la Renaissance (présidence Nadia Cernogora, Univ. Paris-Nanterre)

• 10h : Eva d’Estais (Sorbonne Université), « Stylistique du récit dans les Essais – la posture narrative de Montaigne »

• 10h15 : Domitille Coudert (Univ. de Bourgogne), « Les Trois Centuries de Sonnets de François Perrin méritent-elles une édition critique ? »

• 10h30 : Michela Lagnena (Univ. Haute Alsace / Univ. Venise), « Éditer le Recueil des rymes et proses d’Étienne Pasquier : de la publication d’un corpus composite à la mise au jour d’une matrice d’écriture »

• 10h45 : Questions

11h : PAUSE CAFÉ

Deuxième session : Dialogues transfrontaliers et dynamiques territoriales (présidence Jean-Louis Fournel, Univ. Paris 8)

• 11h30 : Christophe Vyt (Univ. Grenoble), « La Réforme protestante dans le Dauphiné (1532-1601) : un territoire, une méthode, des risques »

• 11h45 : Ailin Arjmand (Univ. Poitiers / CESR Tours), « La chanson française en Italie (1550-1599) et ses versions instrumentales »

• 12h : Sesilia Decolli (EPHE), « “De pictura in theatro et de theatro in pictura” : correspondances entre le théâtre et la peinture à Venise aux XVᵉ et XVIᵉ siècles »

• 12h15 : Anna De Rosa (Univ. Rennes 2 / Univ. Salerno) : « L’Emblematum liber d’André Alciat revu par les Diverse Imprese de Giovanni Marquale : tradition antique et expérimentation traductologique en langue vulgaire dans l’Italie de la Contre-Réforme »

• 12h30 : Questions

12h45 : PAUSE BUFFET

Troisième session : Arts du corps à la Renaissance (présidence Jean-Marie Le Gall, Univ. Paris 1)

• 14h15 : Fanny Fréminé-Garcia (CESR Tours), « Les arts de la table et la vaisselle d’apparat à la Renaissance : démarches distinctives et dimensions symboliques »

• 14h30 : Claire Varin D’Ainvelle (Univ. Bordeaux), « Greffe, acclimatation, transplantation : transformations du végétal dans la littérature française de la Renaissance »

• 14h45 : Simon Achigar (CESR Tours), « Pour une nouvelle histoire locale de la peste : cadre urbain et lutte contre la maladie à Chartres au XVIe siècle »

• 15h : Marine Haurillon (Univ. Grenoble), « Les gestes de la Guerre à la Renaissance : étude du corps des combattants des Guerres d'Italie, des techniques de combat militaire et de leurs apprentissages, 1494 – 1559 ».

• 15h15 : Questions

15h30 : PAUSE CAFÉ

Quatrième session : Sons et silences à la Renaissance (présidence Jorge Morales, Univ. Versailles-Saint-Quentin)

• 16h : Sophie Pirounakis (Univ. Le Mans), « Imaginaires et espaces sonores dans la poésie française des années 1540-1560 »

• 16h15 : Tanguy Lemoine (Univ. Grenoble), « La ponctuation moyenne dans la prose narrative en français préclassique »

• 16h30 : Violaine Chaudoreille (Univ. Rouen), « Interpréter les silences dans la réception d'Ovide au XVIe siècle en France »

• 16h45 : Questions