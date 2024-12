Percées, n° 11 : "Performance et politiques au Moyen-Orient au XXIe siècle : créations, documents et témoignages" (dir. Yassaman Khajehi)

L’équipe éditoriale de la revue Percées – Explorations en arts vivants est très heureuse de vous annoncer la parution d’un nouveau numéro qui contient un dossier thématique intitulé « Performance et politiques au Moyen-Orient au XXIe siècle : créations, documents et témoignages », sous la responsabilité de Yassaman Khajehi (Université Clermont Auvergne). Les articles qui le composent esquissent un portrait de la scène théâtrale de cette partie du monde à travers des figures d’artistes engagé.es qui portent un regard affuté sur la situation politique et sociale qui prévaut dans les pays dont ils sont issus (Afghanistan, Iran, Turquie, Koweït, Syrie et Liban).

Par une approche qui s’est avérée particulièrement fructueuse pour la « saisie » et la compréhension de cet objet d’étude (et qui déroge un tant soit peu aux pratiques habituelles de la publication savante), les contributions de ce dossier proposent un dialogue riche et fécond entre chercheur.es et créateur.ices, dans des textes qui combinent à la fois présentation biographique d’artiste, analyse de performance, témoignage et entretien, le tout complété par des extraits d’œuvres diverses, ouvrant ainsi une fenêtre sur une activité théâtrale que l’Occident connaît malheureusement fort peu. Qu’il s’agisse du travail de Hisham Jaber au sein de l’espace Metro Al-Madina à Beyrouth, des activités du metteur en scène iranien Hamid Pourazari avec le collectif Pāpatihā (les Pieds-nus) ou encore des pièces de la dramaturge et metteure en scène d’origine turque Ceren Ercan, les articles de ce dossier mettent en relief des propositions artistiques diverses et originales, à vocation souvent documentaire car faisant écho aux événements et mouvements politiques qui marquent l’actualité. La richesse et la pertinence des œuvres convoquées, de même que les témoignages des artistes sur leur démarche de création, font de ces contributions un apport inestimable et précieux à la recherche sur le théâtre qui se crée et qui se joue sur les scènes moyen-orientales actuelles.

Contributions au dossier thématique : Sulayman Al Bassam, Waël Ali, Rita Bassil, Valérie Cachard, Simon Dubois, Sarah Hermann, Hisham Jaber, Rawan Kachmar, Wahel Kadour, Yassaman Khajehi, Noha Nemer, Daniela Potenza, Hamid Pourazari, Zeynep Uğur, Mohammadamin Zamani.

Articles hors dossier (Parcours critique et Notes de lecture) : Claudia Blouin, Lucie Hotte, Hélène Jacques, Lucille Toth, Luc Vaillancourt.

Lire en ligne…