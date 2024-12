Revue critique de Fixxion française contemporaine 'Rire en régime contemporain' (dir. D. Saint-Amand et A. Vaillant)

Rire en régime contemporain

Laughter in the Contemporary Context

Sous la direction de Denis Saint-Amand et Alain Vaillant

Introduction

Denis Saint-Amand et Alain Vaillant

Rire en régime contemporain

Études

Gaspard Turin

L’humour à rebours. Rire de, rire contre, rire avec (Jardin, Moix, Khadra)

Bérengère Moricheau-Airaud

Le rire des récits de transfuges

Laurent Demoulin

Rire aux éclats en lisant Fabrice Caro alias Fabcaro. Quand l’humour voyage de la bande dessinée au roman

Kathryne Fontaine

Le gai savoir de Mathias Énard

Jean-Marc Baud

Rire en groupe (littéraire) : poétiques et stratégies du rire chez les collectifs contemporains [Texte intégral]

Azélie Fayolle

Le sens de la rigolade. Du rire et des sœurs, où la possibilité du féminisme depuis Mes bien chères sœurs chez Chloé Delaume

Sandra Mefoude Obiono et Marie Larose

Rire pour ne pas pleurer. Humour et caricatures politiques dans l’œuvre de Guillaume Oyono Mbia et de Gary Victor

Alessandro Grosso

Ironie vs humour : Éric Chevillard, ou l’homme qui rit

Pamela Baes

L’humour comme thérapie dans l’œuvre (auto)biographique d’Emmanuel Carrère

Guillaume Rousseau

Houellebecq et ses histoires de bêtes : vers un épuisement du rire ?

Brigitte Weltman-Aron

L’Algérit : le rire d’Assia Djebar contemporain

Entretien

Éric Chevillard et Denis Saint-Amand

La taupe et l’édredon

Carte blanche

Philippe Marczewski

Comment je suis devenu sinistre