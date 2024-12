Miguel Abensour, Critique de la politique

Ce volume rassemble les 105 quatrièmes de couverture que Miguel Abensour a écrites ou co-écrites pour les livres qu’il a publiés dans sa collection de 1974 à 2017.

Miguel Abensour est philosophe, il est le fondateur de la collection « Critique de la politique ». Il est l’auteur d’une œuvre considérable consacrée à l’utopie et à l’émancipation où l’on compte entre autres livres majeurs : La Démocratie contre l’État (le félin, 2004), Utopiques I à IV (Sens&Tonka, 2013 – 2016), Pour une philosophie politique critique (Sens&Tonka, 2009), Les passages Blanqui (Sens&Tonka, 2013), La communauté politique des tous uns (Les Belles Lettres, 2014). Il avait le projet d’écrire un livre sur La Boétie, que les trois textes ici rassemblés permettent d’appréhender. Il reste sans doute un des plus grands lecteurs de La Boétie. En 1976, il avait lui-même proposé dans sa collection une édition du Discours de la servitude volontaire qui a fait date avec des textes remarquables de Claude Lefort et de Pierre Clastres.

Table des matières

Notice éditoriale – Séries verticales

Critique de la politique

Cent cinq quatrièmes de couverture

Éclipse de la raison

Considérations destinées à rectifier les jugements du public sur la Révolution française

Marx critique du marxisme

Les Débuts de la philosophie bourgeoise de l’histoire

Le Socialisme en danger

Théorie et pratique

Système de la vie éthique (1802-1803)

Le Discours de la servitude volontaire

Utopie – marxisme selon Ernst Bloch

La Gauche communiste en Allemagne

Droit naturel et dignité humaine

Le Monde à l’envers

Naissances de la politique moderne : Machiavel, Hobbes, Rousseau

Recherches sur la liberté humaine (1809)

L’Imagination dialectique

L’Espace public

Théorie critique

La Révolution par l’État

Lumières de l’utopie

Dialectique négative

Raison et légitimité

Héritage de ce temps

Philosophies de l’Université

Les Origines médiévales de l’État moderne

Trois études sur Hegel

Minima Moralia

Critique de la domination

Le Roman policier

Anecdotes et petits écrits

Machiavel et autres écrits philosophiques et politiques (1806-1807)

Experimentum mundi

Pensées sur Machiavel

Charles Baudelaire

Les Philosophes salariés

Laboratoires de l’utopie

Naissance de la philosophie hégélienne de l’État

Modèles critiques

Les Imaginaires sociaux

Freud et les Lumières

Prismes

Béhémoth

Philosophie de la modernité, I

Jargon de l’authenticité

Régicide et Révolution

Enfance et histoire

Philosophie de la modernité, II

Kant, le ton de l’histoire

Du sublime en politique

Le Philosophe-roi. Platon et la politique

Révolte et mélancolie

La Fille de Thrace et le penseur professionnel

Notes critiques sur le temps présent (1949-1969)

La Raison nomade (1976-1991)

L’Invention d’Athènes

Aux philosophes, aux artistes, aux politiques

Crépuscule

Kierkegaard

Le Spleen contre l’oubli

La Cité divisée

« Griffe au nez »

Le Trésor perdu

Aristote. La politique des citoyens et la contingence

Nietzsche. Les aventures de l’héroïsme

L’Impatience du bonheur

Spinoza. Le temps de la vigilance

Rêver sous le IIIe Reich

La Condition de la liberté

Machiavel, juge des révolutions de notre temps

Du Journalisme en démocratie

Généalogie du droit moderne

Métaphysique

L’Espace public oppositionnel

L’Expérience plébéienne

La Longue Patience du peuple

Bonheur Justice Walter Benjamin

Arendt et Heidegger

Philosophie de l’histoire de France

Max Weber et Karl Marx

Romantisme et critique de la civilisation

Le Dernier Homme

Essai sur Adorno

L’Ontologie politique de Castoriadis

Société : intégration, désintégration

Contribution à une métacritique de la théorie de la connaissance

Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction

Johann Fichte. Éveil à l’autonomie. Le moi et le monde

Autorité et émancipation

Karl Löwith et la philosophie

Beaux Passages

La Contingence du despote

Stridence spéculative

Le Conflit des facultés et autres textes sur la Révolution (1773-1794)

topeaugraphies de l’utopie

La Politique de Kant

Le Conflit des sociologies

Karl Marx, essai de biographie intellectuelle

La Révolution surréaliste

Contre la peine de mort

Le Mythe bolchevik

La Révolution française n’est pas un mythe

La Démocratie des conseils

Critique de la politique [2016]