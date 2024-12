Disparition de Jean Balcou

Jean Balcou, professeur émérite à l’université de Bretagne occidentale, membre permanent du Centre des correspondances (CECJI), s’est éteint à Brest le 11 décembre 2024. Travailleur infatigable, enseignant-chercheur enthousiaste, il fit rayonner tout au long de sa carrière la littérature française mais aussi la culture bretonne, à laquelle il restait passionnément attaché.

Né à Trédarzec le 7 janvier 1932, agrégé de Lettres classiques, il avait commencé sa carrière d’enseignant au Prytanée militaire de La Flèche. Il entreprit une thèse sur Fréron, soutenue en 1973, et qui donna lieu à deux volumes : Fréron contre les philosophes (Genève, Droz, 1975. Prix Broquette-Gonin) ; Le Dossier Fréron. Correspondances et documents (Genève, Droz ; Saint-Brieuc, Presses universitaires de Bretagne, 1975). Il co-dirigea aussi en 2001 aux Presses universitaires de Rennes les actes d’un colloque sur Fréron polémiste et critique d’art. Tout en participant aux activités de la Société des études voltairiennes et de la Voltaire Foundation, il se consacra par la suite davantage au XIXe siècle, franchissant même parfois les frontières du XXe, en restant fidèle aux écrivains bretons : Chateaubriand, Victor Segalen, mais aussi Alain Robbe-Grillet, et surtout Ernest Renan. Il co-dirigea également, en 1987, l’Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne.

Sur Renan, il publia notamment Renan et la Bretagne, Paris, Honoré Champion, 1992 ; Ernest Renan, un Celte rationaliste, Rennes, Presses de l’université de Rennes, 1997; Renan de Tréguier, Paris, Christian Pirot, 1999 ; Ernest Renan. Une biographie, Paris, Honoré Champion, 2015 (Grand Prix de la biographie, Académie française, 2016. Réédité, Champion-Classiques Essais, 2017) et, après l’organisation de deux colloques à Tréguier en 2017 et 2018, Renan en Orient (dir., avec la collaboration de Sophie Guermès et Jean Glasser ; Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022). Artisan de la Correspondance générale de Renan dont 5 volumes ont été publiés aux éditions Champion, il assura aussi une édition des Souvenirs d’enfance et de jeunesse (Paris, Anagrammes, 2007) et en 2023 préfaça pour Calmann-Lévy la réédition de Vie de Jésus à l’occasion du cent-soixantième anniversaire de sa parution.

Pour préparer le centenaire de la mort d’Ernest Renan, il avait fondé à Tréguier trois ans auparavant, dès 1989, le Comité Renan. Pendant près de trois décennies il organisa colloques, conférences et voyages sur les traces de celui qu’il appelait « l’immense Renan ». Sa santé ne lui permit pas d’assurer en 2023 les préparatifs du bicentenaire de la naissance de l'écrivain, mais le volume qui en rassemble les actes, et qui vient de paraître aux éditions Peter Lang sous le titre Ernest Renan. Une pensée complexe (dir. Sophie Guermès) lui est dédié. Il contient aussi son dernier texte.

En 2025 auront lieu deux journées d’étude en hommage à Jean Balcou, l’une à Brest en mars (CECJI), l’autre à Tréguier en juillet (Comité Renan).

