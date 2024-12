Leconte de Lisle, Œuvres complètes, t. VI, Addenda, corrigenda, répertoires (éd. Edgard Pich & Georges Piris)

Ce sixième et dernier volume se justifie pour deux raisons.

D’une part, Leconte de Lisle a écrit, publié ou laissé à ses commentateurs un certain nombre de textes qu’il a rédigés mais pas toujours publiés ou signés, donnant à son œuvre des caractéristiques parfois surprenantes et susceptibles de l’être encore à l’avenir. En premier lieu donc, l’image qu’il a voulu donner de lui-même est de ce fait susceptible de se trouver quelque peu modifiée : contrairement à ce qu’il a signalé à ses lecteurs, il a en effet écrit dans nombre de journaux, souvent anonymement ou sous des pseudonymes. En second lieu, son œuvre est considérée comme relativement brève (en gros quatre gros volumes) qui ne peuvent pas faire penser aux énormes volumes d’un Hugo ou d’un Dumas père. Cette image doit cependant être reconsidérée en prenant en compte d’innombrables approximations dans des contextes sociologiques multipliant très fortement sa présence dans les sociétés où il a vécu, se prolongeant de façon parfois inattendue. On ne saurait en effet ignorer le cas des 650 partitions qui ont été écrites sur ses poèmes.

D’autre part, au-delà de ses deux œuvres dramatiques, il faut tenir compte des déclamations de ses poèmes non seulement par des comédiens, mais aussi lors de réunions politiques, économiques, sociales dont un premier répertoire a été dressé dans ce volume. C’est dire combien l’œuvre a une dimension sociale dont il faut tenir compte. Le caractère social de ses créations poétiques, de son vivant et après sa mort, fait l’objet d’un répertoire correspondant à une avancée dont le caractère est loin d’être définitif.

L’auteur de cette édition critique, Edgard Pich, émigré italien, a fait une carrière classique dans l’université française (agrégation, doctorat, professorat à l’Université Lumière Lyon 2).

