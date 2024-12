Jeanyves Guérin, Histoire littéraire, idéologies et politique

L’apport de l’histoire littéraire est essentiel dès qu’il est question de littérature engagée. Les études réunies ici traitent de sujets jusqu’ici laissés dans l’ombre. Plusieurs prennent en compte la dimension idéologique de la réception. Proust, Claudel et Rostand ont essuyé les attaques des doctrinaires qui pouvaient être de gauche ou de droite. Esprit a relu Péguy contre Vichy. D’autres reviennent sur les engagements de Mauriac et de Malraux, leurs biographes n’ayant pas tout dit. Il est enfin question du Front populaire, de l’Occupation et de la guerre d’Algérie qui ont divisé et le pays et la république des lettres.

Jeanyves Guérin est professeur émérite de littérature française à l’université de la Sorbonne nouvelle et appartient à l’UMR THALIM.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

—

Disponible au format PDF : e-EAN 9782745361868. 35 €