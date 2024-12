Francesca Dainese, Potraits étrange(r)s

Le présent ouvrage est la continuation des réflexions développées dans À chacun sa cicatrice : Romain Gary, Georges Perec, Patrick Modiano (Prix Laboratorio@Francesisti.it de la SUSLLF - Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese), consacré aux écritures de l’identité à travers le prisme de la répétition. Cette nouvelle étude s’intéresse aux rapports que Romain Gary, Georges Perec et Patrick Modiano entretiennent avec la parole de l’Autre-écrivain, respectivement celle de Luigi Pirandello, Italo Svevo et Cesare Pavese. En quoi la répétition de mots des autres influence-t-elle, ou perturbe-t-elle le style propre à un auteur et a fortiori sa propre identité ? « L’étranger te permet d’être toi-même, en faisant de toi un étranger » affirmait Edmond Jabès, voyant dans l’étrangeté le paradigme de la condition humaine. Dans le sillage de l’écrivain juif égyptien de culture française, ces portraits croisés entre la France et l’Italie étudient la capacité, propre à l’étrange(r), à bousculer les certitudes, voire de questionner, de mettre en doute, de comparer, non pas les autres, mais cet unheimliche à nous, familier et occulte à tous, qui déclenche l’écriture de soi.

Francesca Dainese est chercheuse post-doctorale en littérature française du XXe/XXIe siècle à l’Université de Padoue. Ses études portent sur les thématiques identitaires et sur leur présence dans la littérature française et italienne. Boursière de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (FMS) de Paris, elle travaille actuellement sur le théâtre de la Shoah, en collaboration avec la National Jewish Theater Foundation (NJTF) de l’Université de Miami.