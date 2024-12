Albert Londres, Chez les fous

Après le choc de ses enquêtes ultramédiatisées sur les bagnes français ("Au bagne", 1923 ; "Biribi", 1924), le prince des reporters poursuit sa réflexion sur les effets psychologiques de l’enfermement : en 1925, il parcourt la France des "fous", et ça fait mal ! À la manière de l’Américaine Nellie Bly, qui se fit passer pour folle dix jours dans un hôpital psychiatrique pour femmes, Albert Londres nous offre une enquête en immersion au sein du système psychiatrique français, ses luttes de pouvoir, ses violences et impunités, parfois aussi ses avancées scientifiques. Un style inimitable, vif et vigoureux, le respect absolu de la personne humaine et de la parole aliénée, une efficacité redoutable quand il s’agit de dénoncer des conditions d’internement aussi scandaleuses que l’étaient celles de l’emprisonnement sur la santé mentale. Claustrophobe, s’abstenir !