Le mâle arabe

La Petite Bibliothèque Payot réédite l'ouvrage de Todd Shepard, Mâle décolonisation. L'homme arabe et la France, de l'indépendance algérienne à la révolution iranienne, qui tente d'expliquer pourquoi les "Arabes" sont une obsession française. Croisant l'histoire coloniale et l'histoire de la sexualité, l'historien américain revisite vingt années cruciales pour l'histoire de la France d'aujourd'hui et montre combien la révolution sexuelle des années 1960 et 1970 fut intimement liée à la guerre d’Algérie, à la décolonisation et à l’immigration. Après l'indépendance, loin d’être un tabou, la figure de l'"Arabe" irrigue tous les débats publics : discours de l’extrême droite, du mouvement homosexuel, du catholicisme social, débats sur la prostitution, "vogue" de la sodomie dans les années 1970, fantasme de la traite des Blanches, ou question du viol, centrale pour l’extrême gauche et chez les féministes.