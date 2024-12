Michel Orce et Alban Pérès, Dictionnaire raisonné des devises, t. III

Avec ce troisième tome se conclut l'édition de notre Dictionnaire raisonné des devises, dont la rédaction nous aura coûté huit ans d'efforts. Si le premier tome explorait bon nombre de devises connues mais souvent énigmatiques (car le propre de notre entreprise a été de collecter, traduire et commenter chaque sentence : oeuvre quasiment inouïe depuis le XVIIe siècle), le second et le troisième tomes se sont surtout efforcés de collationner et interpréter des devises tout à fait inédites, à partir de sources restées secrètes ou inexploitées.

Tout un pan de la culture européenne (notamment au travers du genre de l'Album amicorum et de nouvelles ressources lingusitiques, telles que l'espagnol ou l'allemand) s'en trouve ainsi revisité.