Jean-Luc Buard, Répertoire des "Contes des mille et un Matins" 1901-1942.

Inventaire chronologique, par auteurs et par titres, des 11.000 contes parus dans le quotidien le Matin

Cet ouvrage explore une rubrique négligée de l’histoire littéraire, le « conte de journal » ou conte de presse. Le quotidien Le Matin en fut l’un des plus importants éditeurs, ou vecteur de diffusion, dans la première moitié du vingtième siècle. Après en avoir publié irrégulièrement de 1901 à 1907, il crée une rubrique dédiée, « Les Mille et un Matins », en 1908, sous la direction de Jean Giraudoux et Franz Toussaint, reprise par René Maizeroy jusqu’en 1918 et confiée à Colette de 1919 à 1924. C’est l’âge d’or du conte de presse et tous les journaux rivalisent pour en publier des meilleurs auteurs. S’ajoute à cela la « Page du dimanche », elle aussi riche en contes et variétés, souvent illustrées.

L'ouvrage (un volume cartonné de grand format) se donne pour tâche de répertorier et classer méthodiquement ce matériau littéraire pléthorique, permettant une approche directe facilitant une recherche exhaustive et une identification fine, texte à texte, ventilés dans un index de leurs 950 auteurs. C’est un outil indispensable pour utiliser la collection du journal numérisée sur Gallica. Il présente également une partie bibliographique indiquant les rééditions des contes du corpus principal, en anthologies, en recueils de contes pour les auteurs concernés, ou sur des sites en ligne (y compris audiolivres). Cette partie bibliographique est mise à jour dans un Supplément de 100 pages joint au volume principal.

Une introduction fait l'histoire de ce projet hors norme et sans équivalent, précise la méthodologie suivie et les problèmes rencontrés. Informations et demandes sont à adresser à : bumivi at laposte.net

En bref :

Ils ont écrit des contes dans « Le Matin » : Guillaume Apollinaire, Henri Bachelin, Henri Barbusse, Germaine Beaumont, Tristan Bernard, Gaston Chérau, Colette, André Dahl, Maurice Dekobra, Louis Delluc, Joseph Delteil, Neel Doff, Roland Dorgelès, Georges Duhamel, Henri Duvernois, Jean d'Esme, Max et Alex Fischer, Léon Frapié, Pierre Frondaie, Maurice Genevoix, Marion Gilbert, Paul Ginisty, Jean Giraudoux, Myriam Harry, Edmond Jaloux, J. Joseph-Renaud, Joseph Kessel, Jean de La Hire, Gabriel de Lautrec, Maurice Level, Pierre Mac Orlan, Alfred Machard, H. J. Magog, Maurice Magre, Francis de Miomandre, Marguerite Moreno, Irène Némirovsky, Annie de Pène, Charles-Louis Philippe, Henri Pourrat, Marcel Prévost, Paul Reboux, Maurice Renard, Elissa Rhaïs, Jules Romains, Gaston Roupnel, Han Ryner, Séverine, Georges Simenon, Jérôme et Jean Tharaud, Paul-Jean Toulet, Blanche Vogt… sans oublier Marcel Proust !

Leurs contes ont été traduits dans « Le Matin » : Leonid Andreiev, J. M. Barrie, Ambrose Bierce, V. Blasco Ibanez, Roberto Bracco, Ventura Garcia Calderon, Maxime Gorki, Lafcadio Hearn, O. Henry, Henry James, Jerome K. Jerome, Rudyard Kipling, Stephen Leacock, Jack London, Gustav Meyrink, August Strindberg, Anton Tchekhov, Rabindranath Tagore, Mark Twain…