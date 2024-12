Marc J. Ratcliff, Le tournant linguistique du XVIIIe siècle. Études d'histoire de la langue scientifique

Reliant l’histoire du langage à celle des sciences à l’époque moderne, Le tournant linguistique du XVIIIe siècle développe un modèle de régulation communautaire de la langue savante en Occident. Par une méthode de microhistoire sérielle, on y explore les tensions entre les langages de l’histoire naturelle et de l’expérimentation, aboutissant à une guerre des langues scientifiques qui voit se confronter les tenants des « matters of fact » à ceux des « matters of language ».

Une langue savante unifiée en émerge à la fin du XVIIIe siècle, qui permet de forger le creuset disciplinaire de l’époque contemporaine. Ce mouvement, parmi d’autres phénomènes, participe d’une vaste geste savante et sociétale de contrôle et de formalisation du langage en réaction à l’augmentation croissante de la quantité de mots, de choses et de circulations. L’ouvrage illustre la polymorphie de l’attitude consistant à se tourner vers le langage, cristallisée par le tournant linguistique du XVIIIe siècle et visant à expliquer l’hypothèse foucaldienne d’un changement d’épistémè à la fin des Lumières.

Sommaire

Remerciements

Introduction

Première partie. Le lexique de la méthode au XVIIIe siècle : autour de Charles Bonnet

Chapitre premier. Le concept de « suite d’expériences » comme reflet de l’activité naturaliste au XVIIIe siècle

Chapitre II. Naturalisme méthodologique et science des mœurs animales au XVIIIe siècle

Chapitre III. Les probabilités de l’hypothèse dans l’oeuvre de Charles Bonnet

Chapitre IV. Chercheur, observateur et monde savant

Deuxième partie. La guerre des langues scientifiques : matters of fact et matters of language

Chapitre V. Des catégories antagonistes ou complémentaires

Chapitre VI. La guerre des langues scientifiques : Lazzaro Spallanzani en perspective

Chapitre VII. Code naturaliste et langage méthodologique

Troisième partie. Le tournant linguistique du XVIIIe siècle

Chapitre VIII. Le choc des universalités

Chapitre IX. « Un seul ne sçauroit tout faire »

Chapitre X. Reproduire pour innover

Chapitre XI. Figures du tournant linguistique chez Joseph-Marie de Gérando

Chapitre XII. Ouverture et fermeture du tournant linguistique du XVIIIe siècle

Quatrième partie. Ouvertures

Chapitre XIII. Champ sémantique et champ scientifique

Chapitre XIV. Maîtriser l’expérience du texte

Chapitre XV. Jean Senebier ou le pouvoir du traducteur

Chapitre XVI. Ordre naturel, désordre culturel ? Michel Adanson au laboratoire des mots

Conclusion

Bibliographie indicative

Index