Paul Sérusier, Maurice Denis, Correspondance

Édition présentée et réunie par Claudie Maynard et Fabienne Stahl

« Tout à toi frère, dans l’art et la vérité. » Cette formule, rédigée en 1890 par l’artiste Paul Sérusier (1864-1927) au peintre Maurice Denis (1870-1943), montre le profond attachement qui relie les deux hommes. Le chassé-croisé impromptu qui s’ensuit signe le point de départ d’une amitié longue de près de quatre décennies. Ils furent dès lors collaborateurs dans leurs « constructions philosophiques » et « recherches plastiques », frères d’armes dans leurs luttes intellectuelles et picturales.

Les lettres, pour la plupart inédites, sont les témoins privilégiés de cette relation qui, après la mort de Paul Sérusier, se poursuivra entre Marguerite Sérusier et Maurice Denis.

À cet ensemble constitué par 167 correspondances croisées, s’ajoutent deux documents de la main de Sérusier : « Notes sur les mesures dans les arts plastiques » et « Notes sur les origines du symbolisme au XIXe siècle ».