Jacques Durand, Chantal S. Lyche, Paul Passy, un linguiste révolutionnaire. Réforme de l’orthographe, didactique des langues, alphabet phonétique international

Comment étudier les langues étrangères ? Comment mieux décrire les langues et représenter leur prononciation ? Comment enseigner l’orthographe et la réformer rationnellement en observant l’usage du français dans sa diversité ? Quelles sont les lois phonétiques qui sous-tendent l’évolution des langues ? Paul Passy (1859-1940) a répondu à ces questions et à d’autres tout en pilotant la création de l’alphabet phonétique international, actuellement le plus répandu dans le monde.

Cet ouvrage démontre que, si son œuvre a été minorée, c’est parce que Passy était un personnage haut en couleur et controversé. En retraçant sa vie dans son contexte historique et en explorant chacun de ses grands combats linguistiques, les auteurs offrent une introduction complète à son œuvre démontrant combien ses messages restent d’actualité.

Table des matières…

—

Jacques Durand est professeur émérite en linguistique anglaise à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès (laboratoire CLLE) et membre honoraire sénior de l’Institut Universitaire de France. Il est co-fondateur (avec Bernard Laks et Chantal Lyche) du programme Phonologie du français contemporain : usages, variétés, structure (PFC). Il est l’auteur de très nombreuses publications dans divers domaines, dont la phonologie du français, de l’anglais et d’autres langues, la linguistique générale et la traduction automatique.

Chantal Schwoerer Lyche est professeure émérite en linguistique française (Département de littérature, civilisation et langues européennes) à l’Université d’Oslo. Elle est co-fondatrice (avec Jacques Durand et Bernard Laks) du programme Phonologie du français contemporain : usages, variétés, structure (PFC). Elle a à son acquis de très nombreuses publications dans des domaines aussi variés que le français de Louisiane, d’Afrique, de l’océan Indien, la prosodie du français, la didactique du français langue étrangère.