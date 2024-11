Valeria Russo, Archéologie du discours amoureux. Prototypes et régimes de l'amour littéraire dans les traditions galloromanes médiévales

L’amour n’est pas seulement l’un des sujets privilégiés de la littérature médiévale, il est aussi l’objet d’une tradition discursive originale : un vaste ensemble de motifs narratifs et lyriques, de multiples possibilités expressives, ainsi que des contextes hétérogènes qui se manifestent autant dans la richesse des formes que dans la diversité des supports. Le tout est intimement lié à l’univers de la littérature courtoise, qui le façonne ou l’absorbe, selon les époques. Loin de rechercher une définition univoque, cette archéologie entend identifier les composantes primaires de l’amour littéraire entre le xiie et le début du xive siècle dans la littérature galloromane. Car les dynamiques liées à la naissance, à la codification et à la transformation des discours érotiques changent à travers les textes, le temps et l’espace. Ce faisant, elles engendrent des couches sémantiques et produisent des superpositions interprétatives. Leur compréhension se place ainsi du point de vue des œuvres, de leur mouvance, des outils stylistiques et de la tradition manuscrite.

Voir la vidéo de présentation…

—

Sommaire

Introduction

PREMIÈRE PARTIE. UNE ARCHÉOLOGIE DE L’EXPRESSION AMOUREUSE DANS LE MIDI

Chapitre premier. Les conditions de la naissance Temps et contextes de la création Un amour humain et la nouvelle poétique du sublime

Chapitre II. De la discipline amoureuse à la chasteté La métaphore solaire La dimension chrono-topique La maladie amoureuse et la dimension collective de l’amour

Chapitre III. De la chasteté à la cour Phénoménologie du vasselage amoureux : fidélité et bénéfice L’immunité de l’amant La religion de la dame

DEUXIÈME PARTIE. L’ÉCHO SEPTENTRIONAL

Chapitre IV. Présence, préexistence, coexistence L’ordre et la classe (à l’époque pré-courtoise) Liens humains et amoureux dans les premières chansons de geste La trace du charnel. Entre Lancelot et Tristan : la surenchère érotique du mythe

Chapitre V. Le roman et l’amour, ou le second essor roman de l’amour Hypothèse d’un substrat antiquisant Pour une réévaluation de l’influence angevine sur le discours amoureux Architectures et suprastructures de l’amour dans la matière antique

Chapitre VI. Conception et fixation des prototypes romanesques La défaite du discours politique : le Roman de Thèbes La conquête des rivages érotiques : le Roman d’Énéas De la formation à la codification des prototypes romanesques

TROISIÈME PARTIE. HÉRITER L’ART D'AMOUR, OU L’ART DE PRATIQUER L’AMOUR

Chapitre VII. La réception interne à la tradition À la croisée des chemins, ou un saut en avant Un Nord sans Arras : la poésie traditionnelle dans les nouvelles cours

Chapitre VIII. Une science de l’amour Composition et variation de la science amoureuse (du Bestiaire d’Amour au Roman de la Rose) Les témoins des mutations

Conclusion

Répertoire diachronique

Bibliographie

Index