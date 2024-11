Contrats du livre imprimé (Italie du Nord, 1470-1528) « Et ainsi les parties se sont accordées… » (éd. Catherine Rideau-Kikuchi)

Catherine Rideau-Kikuchi

Contrats du livre imprimé (Italie du Nord, 1470-1528) « Et ainsi les parties se sont accordées… »

Éditrice scientifique : Rideau-Kikuchi (Catherine)

Paris, Classiques Garnier, coll. "Archives du travail", 2024

Dans la seconde moitié du XVe siècle en Italie du Nord, des contrats documentent les relations entre les acteurs de la production et du commerce du livre. Ces contrats organisent et transforment les relations entre les hommes et les femmes au travail dans l’imprimerie naissante.

