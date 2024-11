Yehoshue Perle, Juifs ordinaires suivi de L’Anéantissement de la Varsovie juive et 4580 (éd. J. Spector, N. Weinstock, M. Weinstock)

Yehoshue Perle

Juifs ordinaires suivi de L’Anéantissement de la Varsovie juive et 4580

Préfaciers : Coquio (Catherine), Niborski (Yitskhok)

Responsable éditorial : Coquio (Catherine)

Éditeurs-traducteurs : Spector (Jean), Weinstock (Nathan), Weinstock (Micheline)

Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2024

Ce volume donne accès à l'œuvre de Yehoshue Perle, écrivain yiddish majeur des années trente, à travers un roman autobiographique, une chronique du ghetto de Varsovie et une méditation ironique et amère sur son destin. Cette œuvre forte est un témoignage à la fois littéraire, ethnographique et testamentaire.

