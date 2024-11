Anonyme, La Damoiselle à cœur ouvert (éd. Lise Charles)

Édition établie, annotée et présentée par Lise Charles.

Qui est la damoiselle à cœur ouvert ? Une prostituée d’Amsterdam, qui nous livre dans ses mémoires le récit d’une vie faite de séductions, de mensonges et de vengeances, depuis ses apprentissages sexuels précoces jusqu’au moment où la vieillesse l’a forcée à changer de commerce. La liberté de ton est sans cesse revendiquée dans ce curieux et passionnant objet littéraire, où les aventures picaresques sont assombries par la description crue de la dégradation d’un corps, soumis aux violences des hommes et aux outrages du temps.

Ce roman néerlandais parut anonymement en 1680. Sa traduction littérale en français, publiée peu après, circula clandestinement, fut adaptée en anglais et en allemand, et contribua au succès européen du roman. Trois siècles et demi plus tard, en voici la première réédition.