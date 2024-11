Albert Camus, Actuelles, t. IV : Face au tragique de l’histoire

Le 3 janvier 1960, quittant le Luberon, pour ne plus y revenir — il allait trouver la mort sur la route de Paris —, Albert Camus laissait à Lourmarin le plan d’un recueil d’écrits politiques et intellectuels. Un « Actuelles IV » qui devait succéder aux trois premiers déjà publiés. Et qui ne vit jamais le jour.

Trente ans après la révélation du Premier Homme, en 1994, paraît ce dernier livre d’Albert Camus, ramenant au présent des actes et une pensée de la résistance à l’histoire tragique, faisant de son auteur toujours notre contemporain.

Actuelles IV développe des thèmes et des combats aussi marquants à l’époque qu’aujourd’hui décisifs : la liberté défiant la tyrannie politique — Franco en Espagne, la Russie soviétique en Hongrie —, la lutte contre la peine de mort et la violence extrême dans le monde, l’espoir d’une société plus humaine et plus juste, au plus près des vies et des rêves…

Avec Actuelles IV, l’œuvre de Camus retrouve son unité, dans le souvenir de l’enfance et des jours heureux, entre le courage de l’intellectuel et la beauté d’une écriture toujours vivante. — Vincent Duclert

Histoire d'un livre : Actuelles IV d'Albert Camus, un recueil pour aujourd'hui…