Actualités du théâtre français de la Renaissance (Metz)

Si le théâtre de la Renaissance, très absent de la scène dramatique française et des programmes du secondaire, peut sembler frapper par son inactualité, ce colloque organisé par Sandrine Berrégard, Marie Bouhaïk-Gironès, Céline Fournial et Nina Hugot à Metz, prend le pari de démontrer tout ce qu’il a déjà dit, et a encore à dire, à notre modernité. Prenant place dans le projet ANR Melponum (Melpomène à l’ère numérique), le colloque étudiera aussi bien tragédies et comédies à l'antique en français et en latin que mystères, miracles et moralités. Il sera ponctué de lectures théâtralisées par trois compagnies différentes et s'associera à l'Espace Bernard Marie Koltès dans le cadre d'un "festival de théâtre baroque" organisé pour l'occasion : la Compagnie Oghma proposera une représentation du Mallade de Marguerite de Navarre le 4 décembre et Benjamin Lazar reprendra ses Etats et Empires de la Lune le 5 décembre.

