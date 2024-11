Webinaire de l'association Poemata avec Sébastien Dubois autour de La vie sociale des poètes.

Rencontre avec Sebastien Dubois autour de son livre, La vie sociale des poètes, Presses de Sciences Po 2023

Séance animée par Pauline Flepp

Mardi 26 novembre 2024, 17h-18h

La séance sera l’occasion de discuter autour du livre de Sébastien Dubois, La vie sociale des poètes. L’ouvrage porte un regard de sociologue sur la condition, relativement organisée, des poètes contemporains, qui mêlent activités littéraires et « seconds métiers » comme modes d’existence. Surtout, parce que la poésie est à la source de toute littérature et demeure un art « pur », gouverné par le prestige, il s’attache à saisir la vie esthétique de ses auteurs.

Sébastien Dubois est professeur à NEOMA Business School et chercheur associé au Centre de sociologie des organisations (Sciences Po/CNRS). Ses recherches portent sur l’organisation socio-économique et les carrières dans les champs artistiques et académiques.

Poemata est une association de type loi 1901, fondée le 21 juin 2018. Ses statuts, enregistrés le 19 juillet 2018, mentionnent que l’association, à visée culturelle et scientifique, a pour but de mettre en valeur la recherche sur la poésie française, publiée en France ou hors de France, tenant compte des traductions de poètes étrangers en français, ouverte à la francophonie. Elle rend visible l’actualité de la recherche et de la critique sur la poésie (actualité des manifestations scientifiques, des travaux de recherche et parutions critiques, des événements culturels liés à la poésie quand ils ont lieu à l’université), elle favorise la rencontre entre les chercheur.e.s, organise ou participe à l’organisation de manifestations scientifiques et culturelles portant sur la poésie (Article 2).