Entre exil et hospitalité. Séminaire Articulations Philosophie et Psychanalyse (ENS Paris)

Intervention de Sabine Huynh au séminaire APP - Exil et Hospitalité

« Rien n’est juste une seule chose », a dit dans un entretien la poète américaine Diane Seuss (dont Sabine Huynh a traduit le travail). Cette citation pourrait résumer le parcours de Sabine Huynh. Devenue étrangère dès son plus jeune âge, elle l’est restée toute sa vie par choix, en s’imposant des exils, en refusant l’appartenance identitaire et en rejetant l’enfermement des définitions. Cette conscience aiguë de la multitude que le soi contient a mené Sabine Huynh sur les chemins de l’errance et de la réinvention constante d'elle-même, mais aussi sur la voie de l’écriture, de la poésie autobiographique, du plurilinguisme et de la traduction littéraire, des lieux d’ancrage dont elle nous présentera des exemples.