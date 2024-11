Agnès & Cécile Pivot, Bernard Pivot. Le goût des autres

Avec un texte de Pierre Assouline de l'Académie Goncourt.

« Pour ce livre, mon père a investi mon bureau. Il y a pris toute la place, que je lui ai laissée bien volontiers. J’ai passé mes journées à son côté, lu des dizaines d’articles, revu ses émissions. Je voulais qu’aux photos sélectionnées, piochées dans ses albums, soient associés des documents écrits, citations, témoignages, interviews, extraits de livres, tweets… Rendre compte du formidable journaliste littéraire qu’il fut, mais pas seulement. Il était un amateur passionné de football et de vin, et un fin connaisseur, du breuvage comme du ballon rond.

Il vouait un autre amour indéfectible, à la région de son enfance, le Beaujolais. Il avait le goût des autres, savait apprécier les bonheurs de l’existence à leur juste valeur. La chance l’a presque toujours accompagné, il n’a eu de cesse de la remercier. Il a aimé la vie, me semble-t-il, comme peu de gens l’aiment. Elle le lui a bien rendu. » — Cécile Pivot

De son enfance à l’académie Goncourt, de Lire à Bouillon de culture en passant par Apostrophes mais aussi par des parties de football ou des vendanges en Beaujolais, cet album très personnel retrace la vie de Bernard Pivot. Dans ces pages, les lecteurs retrouveront avec bonheur et un brin de nostalgie la passion et l’enthousiasme qui animaient ce grand amoureux des mots et des livres.

