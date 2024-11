Ariel Kyrou, Philofictions. Des imaginaires alternatifs pour la planète

Et si les œuvres de fiction étaient l’une des réponses au sentiment de blocage face aux enjeux du réchauffement climatique ou aux leurres des régressions identitaires ? Une philofiction n’est pas une fuite hors du réel. Elle interroge tout au contraire le caractère inéluctable des futurs qui nous semblent promis. Elle nous redonne le goût du possible. À travers l’analyse des œuvres de Becky Chambers, Octavia E. Butler, Philip K. Dick, Li-Cam ou Kim Stanley Robinson, Ariel Kyrou montre comment la fiction, en dessinant des imaginaires alternatifs, transforme notre être-au-monde et notre relation aux altérités humaines et non-humaines. La philofiction est plus qu’un récit, elle est une action qui nous enjoint à vivre et à penser autrement.

