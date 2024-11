Christopher Tolkien, fils caché de J.R.R. ?

Christopher Tolkien aurait eu 100 ans ce 21 novembre 2024. Cette semaine, deux rencontres et un livre collectif éclairent cette figure méconnue, cachée (volontairement ?) dans l'ombre du père : à la bibliothèque Bodleian sera évoqué celui qui a étudié puis enseigné à Oxford jusqu'à l'âge de 50 ans avant de s'installer en Provence et de consacrer quatre décennies à faire paraître des textes inédits de son père, J.R.R. Tolkien (1892-1973). Pourtant, s'il se présentait comme "éditeur" ou "archéologue littéraire", Christopher Tolkien était aussi, entre autres, un écrivain et artiste à part entière, comme le montrent d'une part l'ouvrage Les Mondes de Christopher Tolkien : Hommage pour son centenaire, marquant le jour anniversaire (sous la dir. de V. Ferré, avec des textes de B. Tolkien, de l'artiste A. Lee, de son éditeur Ch. Smith, du Librarian de la Bodleian, R. Ovenden, de jeunes chercheurs et de spécialistes chevronnés... et des photographies par Christopher Tolkien) ; d'autre part, le colloque en ligne de la 'Tolkien Society' qui réunira pendant deux jours des spécialistes de l'oeuvre du père et du fils, des éditeurs, des artistes... (crédit photo : François Deladerrière / © Baillie Tolkien 2020)