Bernard Jeannot-Guérin, La Comédie musicale à la française : de l'opéra rock à l'opéra urbain

La comédie musicale en France est un genre complexe tant du point de vue de son histoire que de celui de sa forme et de sa pratique. Descendante de l’opéra et de l’opérette, elle a souvent été perçue comme un galvaudage des arts du spectacle académiques et souffre d’une mésestime face à la tradition des musicals américains. Pourtant, la production contemporaine ne tarit pas : on compte, depuis 1971, plus de 1 000 créations qui embrassent des sujets variés issus de la littérature, de l’Histoire, du cinéma ou des faits divers. Pour la première fois, un ouvrage se consacre à une étude intégrale de l’histoire, de la poétique et de l’esthétique de la comédie musicale à la française.

Au carrefour de l’analyse littéraire et scénographique, de la sociologie et des études culturelles, l’auteur s’emploie à interroger les arcanes d’une industrie foisonnante et du rôle finalement dévolu à l’artiste et au public. Car la dramaturgie de ces spectacles va plus loin que les jolies histoires qu’ils nous racontent : elle repose sur l’exploitation de clichés qui, loin d’être aussi légers qu’ils paraissent, réenchantent le spectateur et héroïsent l’interprète. Au fil des pages, cette étude permet de retrouver les grandes œuvres patrimoniales (l’opéra-rock Starmania, entre autres) mais elle invite aussi à découvrir des objets insoupçonnés et à se confronter à des esthétiques nouvelles (par exemple, l’opéra urbain Molière) qui soulignent la diversité de ce genre populaire.

Sommaire

Avant propos de Luc Plamondon

Introduction

Une histoire de la comédie musicale à la française

Constitution progressive d’un genre mêlé

De New-York à Paris en passant par Londres – Reflets, différences, échanges de musicals

Lumière sur… Les Misérables : du succès français à l’étranger à son retour en France

Pour une tentative de typologie et de chronologie de la comédie musicale en France

Lumière sur… La Révolution française, Mozart, Sex Opera et les autres : subversion et consensualité de l’opéra-rock en France

Un genre à la recherche de sa norme

Un genre protéiforme ou le fourre-tout français

Lumière sur… Le Roi Soleil, ou la réappropriation de la grande tragédie lyrique

Les invariants du genre en France

La lente institutionnalisation de la forme française

Du premier vers à la tournée - L’objet « chanson » au cœur du genre

Du disque à la scène : la chanson est un spectacle vivant

Le genre du concert dramatique

Les dramaturgies de la chanson de comédie musicale

Les dramatisations musicales du livret de comédie musicale

Lumière sur… « Belle », complexité du tube de Notre-Dame de Paris

La dramaturgie des titres figés

La chanson en origami : dramaticité du dépliage et défigements des signes

Chanter « pour pouvoir dire pourquoi j’existe » ou le drame des personnages du peuple

Lumière sur… Roméo et Juliette et la tragédie du single « Aimer »

Ceci n’est pas une comédie - Petits artifices et grands drames de la comédie musicale

La dramaturgie des artifices ou le jeu des illusions

Lumière sur… Un livre d’images archétypales : l’exemple du Mystérieux Voyage de Marie-Rose (1986)

Lumière sur… La Légende de Jimmy, ou la volonté d’un teenager d’être lu comme l’image de James Dean

La dramatisation du vide ou comment exister ?

Le drame musical populaire : un revival des mythes héroïques

Lumière sur… Les légendes du Roi Arthur, ou la matière arthurienne revivifiée

La comédie musicale au prisme de son époque - La star et le fan

La comédie musicale ou la fabrique de la star

Les nouvelles icônes de la scène : héroïsme spectaculaire et mythification de l’iconoclasme

Lumière sur… Moïse, Jésus, Bernadette, Siddhartha : ces figures sacrées de la comédie musicale en France

Le rôle du spectateur : ressentir, jouir et agir

Personnage, canteur ou chanteur ? Devenir « interprète » d’une comédie musicale

Lumière sur… Lily Passion (1986) : le spectacle de l’Épiphanie de Barbara, interprète de Lily

Conclusion

Annexe : Chronologie des spectacles cités de comédie musicale à la française

Bibliographie

Glossaire

Index des spectacles