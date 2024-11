Fortune et infortune des stéréotypes culturels, XXe et XXIe s. (Univ. Paris Est Créteil & en ligne)

Format hybride avec possibilité de suivre en ligne sur Teams :

Détail du programme :

9h30-9h45

Mot d'introduction du comité d'organisation

Panel 1

(DÉS)ENSEIGNER LES STÉRÉOTYPES : STRATÉGIES

ET DÉFIS PÉDAGOGIQUES » (Modératrice Laura Navarro)

09h45 - 10h05

« Repenser les clichés socioculturels en classe de FLE :

Propositions de stratégies pédagogiques et didactiques »

Achraf Djeghar (Université Constantine 1, à distance)

10h05 - 10h25

« Stéréotypisation des sujets de la 3e République et au-delà :

le récit du déclassement social par la didactique du français »

Grâce Ranchon (Université Jean Monnet Saint Etienne)

10h25 - 10h45

Discussion et échanges avec le public

Panel 2

« STÉRÉOTYPES EN FICTION : FAIRE ET DÉFAIRE

LES “CLICHÉS “ » (Modérateur Joao Da Rocha)

11h15 - 11h35

« De la femme domestique au sujet nomade. Déconstruction discursive

et identitaire dans Siete casas vacías de Samantha Schweblin »

Pedro Trujillo (Université Paris Est Créteil)

11h35 - 11h55

« Le juif non-dit : le devenir-chien dans l’œuvre de Gherasim Luca »

Mihei Duma (Sorbonne Université & Université Paris Est Créteil)

11h55 - 12h15

Discussion et échanges avec le public

Panel 3

« CULTURE(S) DU GENRE : CONSTRUCTION ET

DÉCONSTRUCTION DES NORMES » (Modératrice Clara Berdot)

14h00 - 14h20

« Les stéréotypes de genre en droit »

Sarah Auclair (Université Paris Est Créteil)

14h20 - 14h40

« La mode enfantine à la croisée des stéréotypes :

l’habit ne fait pas le genre »

Inès Khalaf (Université de la Manouba)

14h40 - 15h00

Discussion et échanges avec le public

Panel 4

« USER OU NE PAS USER DES STÉRÉOTYPES :

QUELLE(S) FINALITÉ(S) ? » (Modératrice Jeanne Meslin)

15h30 - 15h50

« “Integration without identification” : Les deux faces de la politique

anti-stéréotypes de la fiction télévisée américaine à l’âge classique

(des années 1950 au début des années 1980) »

Julie Richard (Lycée Galilée, Cergy)

15h50 - 16h10

« Le stéréotype du “rouge” et la stigmatisation des alternatives

politiques : diabolisation, marginalisation et éradication des

oppositions en Colombie durant la seconde moitié du XXe siècle »

Sébastien Acevedo (Sorbonne Université)

16h10 - 16h30

« L’humour à stéréotypes : de quel(s) droit(s) !? »

Ronan Bretel (Université Paris I Panthéon Sorbonne)

16h30 -16h50

Discussion et échanges avec le public