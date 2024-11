Imaginaires du corps au XVIIe siècle (Sceaux)

Imaginaires du corps au XVIIe siècle

Mardi 3 décembre 2024

Petit Château du Domaine départemental de Sceaux

9, rue du Docteur Berger - 92330 Sceaux

RER B – Arrêt Sceaux



9h30 : Accueil par la Mission de préfiguration du Musée du Grand Siècle

9h45 : Introduction par Marianne Cojannot-Le Blanc et Tiphaine Karsenti (université Paris Nanterre)

Le corps physique

Modération : Anne le Pas de Sécheval (université Paris Nanterre)

10h10 : L. Rochard (université de Genève - IRHiS – UMR 85 29, université de Lille – université de Poitiers) – Le propre et l’apprêt. Regards croisés sur le soin du corps entre France et Pays-Bas au XVIIe siècle

10h35 : Marie-Frédérique Pellegrin (université Jean Moulin Lyon 3) – Le corps féminin des philosophes modernes : imaginaire, imaginant et réel

DISCUSSION ET PAUSE

Le corps maîtrisé

11h20 : Hubert Hazebroucq (compagnie Les corps éloquents et Schola Cantorum Basiliensis) – Corps dansants au Grand Siècle : règles et caractères

11h45 : Marie Demeilliez (université Grenoble Alpes) – Dresser le corps, instruire par le mouvement : la danse dans les collèges jésuites

DISCUSSION ET DÉJEUNER

13h45 : Visite du Pavillon avec Alexandre Gady et Étienne Faisant (Mission de préfiguration du Musée du Grand Siècle)

14h30 : Fabien Cavaillé (université de Caen Normandie) – Lecture libre des œuvres exposées

Le corps pulsionnel et passionné

Modération : Georges Vigarello (EHESS)

15h00 : Julia Gros (université Sorbonne Nouvelle) – La gestuelle des acteur.ices au XVIIe siècle au théâtre et à l’opéra : un imaginaire à revivifier ?

15h25 : Sylvaine Guyot (New York University) – Trouble dans la représentation : le corps dans la tragédie racinienne

15h50 : Maël Tauziède-Espariat (université Paris Nanterre) : Le Grand Siècle obscène : un état de la question dans le domaine des arts visuels

DISCUSSION ET PAUSE

16h35 : Conclusions.