« Roger Munier (1923-2010) fut l'une des voix à la fois les plus discrètes et les plus insistantes de la littérature française de la seconde moitié du XXe siècle. Une voix que la littérature ne pouvait suffire à contenir puisque l'oeuvre que l'écrivain mena durant de longues années vibrait aux marges concurrentes de la poésie et de la philosophie, dans une tonalité mystique. »