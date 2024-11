Henri David Thoreau, Un Yankee au Québec [nouvelle édition]

À trente-trois ans, celui qui allait devenir l’un des plus éminents philosophes américains quitte momentanément son refuge forestier pour entreprendre un court voyage au Québec, où il visitera la métropole, la capitale et les environs. Henry David Thoreau (1817-1862), célébré aujourd’hui comme penseur de la désobéissance civile et militant écologiste et antiraciste, rédige en 1850 ses observations dans un carnet qui ne paraîtra que de façon posthume. Intrigué par une culture radicalement différente de la sienne malgré sa proximité géographique, l’auteur de Walden ou La vie dans les bois décrit le Québec de l'époque à la façon d’un ethnologue provocateur et d’un botaniste curieux, parfois de façon arrogante, mais toujours avec attention. Le récit consigne les nuances et différences dans la flore, l’architecture et les mœurs d’un territoire en transition et c’est là son intérêt, au-delà des impressions subjectives du philosophe non dépourvu d’humour. Le récit de voyage de Thoreau permet de mieux comprendre les assises culturelles d’un monde dont l’histoire est une forêt dense qui mérite d’être explorée ou redécouverte.

Traduction par l’écrivain Adrien Thério, entièrement mise à jour.

Nouvelle préface par Mélissa Thériault, professeure au Département de philosophie et des arts de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

À propos du traducteur: Adrien Thério (1925-2003) est né à Saint-Modeste, au Québec, a enseigné la littérature aux États-Unis avant de finalement rejoindre l’Université d’Ottawa à titre de professeur. Anticlérical notoire et allié féministe, il a consacré sa carrière à la promotion de la littérature québécoise, notamment à titre de fondateur de la revue Lettres québécoises. Il compte à son actif une œuvre diversifiée : théâtre, romans, essais.

Réédition: Mélissa Thériault, Fabrice Pinard Saint-Pierre et Jasmin Miville-Allard.