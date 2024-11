Pär Lagerkvist, Âmes masquées et La Noce

Édition et traduction de Régis Boyer

Que reste-t-il à l’homme moderne, qui a renié Dieu et s’est mis à douter de son semblable et de ses propres rêves ?

Peut-être l’amour, tel qu’on le vit « au pays des âmes » où parviennent à évoluer, un temps, les amants d’Âmes masquées ; ou encore la merveille de cette rencontre entre les « jeunes » mariés de La Noce. Pourtant, en regard de tant d’idéal, la vie impose sa loi de violence et de méchanceté. Mais la grandeur des personnages de Lagerkvist est de savoir transfigurer la cruauté du quotidien, au risque de frôler la mort et le ridicule, pour atteindre l’extase de la passion.

Une extrême pudeur dans une oeuvre douloureuse fait le prix et la fascination d’Âmes masquées et de La Noce.