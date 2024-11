Ioulia Podoroga, Boris Pasternak. Construction d'une expérience esthétique : musique, philosophie, poésie (1907-1922)

Comment devient-on poète ? Pour explorer cette question, Ioulia Podoroga suit l'itinéraire esthétique de Boris Pasternak (1890-1960) à travers ses différentes expériences créatives et intellectuelles, ruptures et hésitations.

L’écrivain et poète russe, futur prix Nobel de littérature, a longuement réfléchi sur son propre parcours et sur le poids de quelques événements clé, comme sa rencontre avec le compositeur Alexandre Scriabine, ou son apprentissage de la philosophie à Marbourg auprès de Hermann Cohen et Paul Natorp.

À la lumière des recherches actuelles, l’ouvrage interroge les rapports entretenus dans son œuvre entre musique, philosophie et poésie, afin de retracer les étapes de la construction du « sujet lyrique ».