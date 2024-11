Paul Eluard, Liberté

Symbole de résistance à l’oppression, poème d’amour à la portée universelle, Liberté a été écrit par Paul Eluard en 1942 sous l’Occupation nazie. Appris et récité dans les écoles, traduit et étudié dans le monde entier, Liberté est probablement le poème français le plus célèbre du XXe siècle.



Les Éditions de Minuit proposent une édition typographique du poème accompagnée d’une notice inédite qui retrace son histoire : des circonstances de son écriture à sa circulation clandestine dans les réseaux résistants ; de son largage par les avions de la RAF sur la France occupée jusqu’à sa publication aux Éditions de Minuit en 1945 dans Paris libéré.