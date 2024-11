Cyril Vettorato, Cécile Chapon & Delphine Rumeau, Poésies américaines : peuples, langues et mémoires

Traitant d’ouvrages au programme 2025 de l’agrégation externe de Lettres modernes, l’ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat.

Comme tous les Clefs-concours de Lettres modernes, l’ouvrage est structuré en quatre parties :

-Repères : le contexte historique et littéraire;

-Problématiques : comprendre les enjeux de l'œuvre;

-Le travail du texte : questions de langue, de stylistique et de grammaire;

-Outils : pour retrouver rapidement une définition ou une référence.

Sommaire :

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

REPÈRES ET ANALYSES

Miguel Angel Asturias, POÈMES INDIENS

REPÈRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Naissances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

La période parisienne et le début des voyages (1924-1933) : . . . . .21

renaissance et conversion du regard ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Retour, exil(s) et consécration(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

En guise d’épitaphe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Édition et réception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

ANALYSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

De quelques -ismes : indigénisme, surréalisme, réalisme magique .33

Du “problème indien” aux légendes indiennes : la défense de la patrie

ancestrale dans le recueil des Poèmes indiens . . . . . . . . . . . . . . . . .38

À propos de la traduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

GASTON MIRON, L’HOMME RAPAILLÉ

REPÈRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Contexte historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

À propos de la langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Jalons biographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Le recueil L’Homme rapaillé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

ANALYSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

La parole contre le manque et l’aliénation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Avancer en poésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

“Rythme et images” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Références mironiennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

JOY HARJO,

L’AUBE AMÉRICAINE

REPÈRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

“Oklahoma voulait dire défaite” : enfance d’une voix poétique . . .69

Renaître en choeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Une poétique “toujours en mouvement” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

ANALYSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Présentation générale de L’Aube américaine . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Composition du recueil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

Remarques sur la traduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

THÉMATIQUES

RECITS ET MEMOIRE

POEMES INDIENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

L’ancêtre, la patrie et le continent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

Constructions héroïques : Técoun-Oumane et Bolivar . . . . . . . . . .102

Récits cosmogoniques plutôt que mémoire historique . . . . . . . . . .104

L’HOMME RAPAILLÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

L’AUBE AMÉRICAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

ESPACES, TERRITOIRES

POEMES INDIENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

Cartographie intime du Guatemala, “pays de miel” . . . . . . . . . . . .115

Paysages élémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

Paysages vivants, paysages habités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

“Si haut le Sud” : l’extension argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

L’HOMME RAPAILLÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

L’AUBE AMÉRICAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

UNE POESIE DE LUTTE

POEMES INDIENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

Des ennemis sans nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

L’ambivalence du dépossédé qui sait attendre . . . . . . . . . . . . . . . .130

La célébration du peuple artisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

L’HOMME RAPAILLÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

L’AUBE AMÉRICAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

UNE VOIX, DES VOIX

POEMES INDIENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

Le silence des Indiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

Variété des adresses, rareté du “nous” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

La polyphonie de Claireveillée de printemps . . . . . . . . . . . . . . . . .143

La figure du “Grand Diseur” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

L’HOMME RAPAILLÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

L’AUBE AMÉRICAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

LYRISME AMOUREUX ET LYRISME COLLECTIF

POEMES INDIENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

Présences ténues de l’élément féminin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

Lyrisme cosmique et métamorphoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154

L’élégie et la méditation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155

Lyrisme de la trace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

L’HOMME RAPAILLÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

L’AUBE AMÉRICAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

FILIATION ET TRANSMISSION

POEMES INDIENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163

L’Indien, fils de la terre fragmentée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163

Le métissage : cloches et tambours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

L’inventaire comme forme de transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

L’HOMME RAPAILLÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

L’AUBE AMÉRICAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

VISION(S)

POEMES INDIENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

L’état de rêve ou de “claireveillée” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

L’aube, l’arbre, ou comment se souvenir de l’avenir . . . . . . . . . . .174

La dimension mystique et ambivalente de la poésie . . . . . . . . . . .176

L’HOMME RAPAILLÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178

L’AUBE AMÉRICAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

LA LANGUE

POEMES INDIENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185

Usages rythmiques et psalmodiques de la langue . . . . . . . . . . . . .185

La musique de la langue vernaculaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

La création verbale par agglutination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188

Pouvoir de transmutation des images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189

L’HOMME RAPAILLÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190

L’AUBE AMÉRICAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

ARTS POETIQUES

POEMES INDIENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201

La parole magique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201

L’art e(s)t le reflet : le miroir et l’empreinte dans Claire veillée de

printemps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203

Manifeste de l’art pour la communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

L’HOMME RAPAILLÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207

L’AUBE AMÉRICAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

SYNTHÈSE

DIRE JE, DIRE NOUS

LE DROIT DE RACONTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

UNE PAROLE CONQUISE CONTRE LE SILENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225

DÉBATS ET DIALOGUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230

POÉTIQUES DE LA CULTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234

JE NE SUIS PERSONNE, QUI ES-TU ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240

HABITER LA TERRE DE LA POESIE

DES VOIX RAPAILLÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247

POUVOIRS DU POÉTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252

POÉSIE ET POLITIQUE AU-DELÀ DE LA “LITTÉRATURE ENGAGÉE” . . . . .257

MODÈLES ET INTERTEXTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260

LA POÉSIE DÉROUTÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266

HISTORICITÉ : L’ÉVÉNEMENT DE LA PAROLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272

DES MONDES EN DEVENIR

IMAGINAIRES COSMIQUES ET BIOLOGIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277

“LA VIE PRÈS DE LA MORT” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283

L’HISTOIRE AU DÉFI DE LA PENSÉE MYTHIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287

POÉTISER L’ESPACE, TRACER DES HORIZONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293

VITALITÉ DU VERBE, IVRESSE DE L’IMAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296

UN “NOUS” À VENIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302

BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307