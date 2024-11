Morgane Avellaneda et Aurélie Frighetto, Madame de Staël, De la littérature

Traitant de l’œuvre de Madame de Staël au programme 2025 des agrégations externes de Lettres classiques, de Lettres modernes, de Grammaire et Spéciale l’ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat.

Comme tous les Clefs-concours de Lettres modernes, l’ouvrage est structuré en quatre parties :

-Repères : le contexte historique et littéraire ;

-Problématiques : comprendre les enjeux de l'œuvre ;

-Le travail du texte : questions de langue, de stylistique et de grammaire ;

-Outils : pour retrouver rapidement une définition ou une référence.

Sommaire :

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

REPÈRES

UNE ÉCRIVAINE THÉORICIENNE

UNE ÉPOQUE MOUVEMENTÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

STAËL ET SON TEMPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

AUX DÉBUTS D’UNE ACTIVITÉ DE THÉORISATION LITTÉRAIRE FONDATRICE . . . 21

LES EFFETS D’UNE VIE INTELLECTUELLE RICHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

DE LA LITTÉRATURE, UN GUIDE POUR LES LITTÉRATURES À VENIR ? . . . . 29

UN ESSAI QUI FAIT DATE POUR LA “LITTÉRATURE” ?

LE “MAGASIN LITTÉRAIRE”DES LUMIÈRES STAËLIENNES . . . . . . . . . . . . 35

BELLES-LETTRES ET “LITTÉRATURE” :

INSTALLATION D’UN CONCEPT FONDAMENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

LE LIVRE ET SA POLÉMIQUE

CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE THÉORIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

DE LA LITTÉRATURE DANS LES DÉBATS IDÉOLOGIQUES CONTEMPORAINS . . . . 47

LA SECONDE ÉDITION : QUELLES PARTICULARITÉS ? . . . . . . . . . . . . . . . 50

PROBLÉMATIQUES

UNE DÉMONSTRATION

ANCRÉE DANS SON CONTEXTE POLITICO-PHILOSOPHIQUE

UN HÉRITAGE DES LUMIÈRES COMPLEXE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

EXEMPLE, DÉMONSTRATION ET ABSTRACTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

UN OUVRAGE POLITIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

LA (DÉ)CONSTRUCTION D’UNE “HISTOIRE LITTÉRAIRE” EUROPÉENNE

UNE PENSÉE DIACHRONIQUE DES QUALITÉS DE LA LITTÉRATURE . . . . . . 75

LITTÉRATURES ET NATIONS DU NORD ET DU SUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

LES ANCIENS CONTRE LES MODERNES ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

LE GOÛT DES LITTÉRATURES PASSÉES ET FUTURES

GOÛT ET INTENTION LITTÉRAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

STYLE ET GENRES LITTÉRAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

DES LITTÉRATURES (FÉMININES) À VENIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

UNE APPROCHE PHILOSOPHIQUE DE LA LITTÉRATURE

LA LITTÉRATURE ET L’ENTHOUSIASME, ENTRE RAISON ET SENSIBILITÉ . 109

LA PERFECTIBILITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

LA QUESTION DE LA MORALITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

DE LA LITTÉRATURE, UNE OEUVRE PERSONNELLE ?

GERMAINE DE STAËL DANS DE LA LITTÉRATURE :

UN OUVRAGE PERSONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

STAËL FEMME DANS DE LA LITTÉRATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

LEXICOLOGIE

DES MOTS ET DES IDÉES

DANS LE SILLAGE DE LA RÉVOLUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

LE LEXIQUE DE LA PHILOSOPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Perfectibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Progrès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

LES NÉOLOGISMES EN QUESTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Vulgarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Madrigalique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

POUR UNE “RAISON EXALTÉE”

SENTIR ET SES DÉRIVÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Sensible, sensibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Sentiment, assentiment, ressentiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Sentimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Sensitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

L’ENTHOUSIASME : L’ORIGINE DE LA PENSÉE CRITIQUE . . . . . . . . . . . . . 148

GRAMMAIRE

TRACES DU FRANÇAIS CLASSIQUE

LA MONTÉE DU PRONOM CLITIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

L’AUXILIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

L’EMPLOI DES TEMPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

LA SYNTAXE DES TITRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

ATTRIBUT ET CONSTRUCTIONS ATTRIBUTIVES

ATTRIBUT DU SUJET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

L’attribut est un adjectif ou équivalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

L’attribut est un nom ou équivalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

• Nom avec déterminant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

• Nom sans déterminant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

• Pronom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

• Infinitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

ATTRIBUT DU COD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

L’attribut du COD est un adjectif ou équivalent . . . . . . . . . . . . . . 159

L’attribut du COD est un nom ou équivalent . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

• Remarque sur l’attribut du régime du présentatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

L’ATTRIBUT ACCESSOIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

CAS PARTICULIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

PROCÉDÉS D’EMPHASE : PHRASES À EXTRACTION

CONSTRUCTIONS CLIVÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Extraction du sujet : c’est… qui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Extraction du complément essentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Extraction du complément non-essentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

CONSTRUCTIONS PSEUDO-CLIVÉES OU SEMI-CLIVÉES . . . . . . . . . . . . . . 167

Extraction du sujet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Extraction du complément essentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Extraction de l’attribut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

STYLISTIQUE

LE STYLE DE L’ESSAI

RECHERCHE DE L’OBJECTIVITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Tournures impersonnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Généralisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Réfuter les thèses adverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

UN STYLE DIDACTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Exposer la démonstration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Argumentation progressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Reformuler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Comparer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

L’AFFLEUREMENT D’UNE SENSIBILITÉ CRITIQUE

ATTÉNUATION ET MODALISATION :

LA CONSTRUCTION D’UN ÉTHOS MODESTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

L’ENTHOUSIASME CRITIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Marqueurs d’intensité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Subjectivité des adjectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Exclamations et interjections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

“EN ÉCRIVANT ELLE CROYAIT CONVERSER ENCORE”

TRANSCRIRE LES MOUVEMENTS DE LA PENSÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Syntaxe accumulative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Juxtaposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Emphase et expressivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191