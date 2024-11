Écho Antonin Artaud, n° 10 : "Tarahumaras : La quête d’éternité d’Antonin Artaud"

Dans ce dixième numéro d’Écho Antonin Artaud, nous vous invitons à plonger au cœur des mystères de la Sierra Tarahumara, sur les traces d’Antonin Artaud, qui y entreprit un voyage initiatique en 1936. Ce périple, à la fois spirituel et mystique, constitue une étape cruciale dans l’œuvre et la pensée d’Artaud, en quête d'une sagesse ancestrale oubliée.

Guidés par les perspectives éclairantes et les travaux de trois figures féminines — Raymonde Carasco, Renée Acosta et Sylvie Marchand —, nous explorons la profonde connexion entre Artaud et les Tarahumaras, où l’anthropologie, l’art, la photographie et le cinéma convergent pour révéler l'âme du peuple tarahumara.

Nous avons l’honneur de publier une interview inédite d’Erasmo Palma, réalisée par Enrique Servin, qui affirme avoir rencontré Artaud durant son enfance. Ce témoignage, venant d'une figure respectée dans la région, apporte, si cette rencontre a effectivement eu lieu, un nouvel éclairage sur le voyage d’Artaud chez les Tarahumaras.

En outre, Thierry Gilabert, contributeur de longue date mais jusqu'à présent discret au sein de la revue, nous propose un article d'une profondeur remarquable. Nous avons également l'honneur de publier les photographies de Régis Hebraud et de Gérard Tournebize, qui ont généreusement consenti à partager leurs photographies.

Dans cette revue, nous avons également le privilège de présenter des détails de grandes peintures à l’huile de Katonas Asimis, particulièrement inspirées par les thématiques de cette publication.

Enfin, nous avons l'immense honneur de reproduire, avec l'aimable autorisation d'Ernest Pignon Ernest, son œuvre Étude pour Antonin Artaud, Hôpital Ivry, 1998, dédié à la souffrance d'Artaud. Cette souffrance, si présente lors de son voyage en terre Tarahumara, marque chaque étape de sa quête.

Télécharger le numéro…

—

On peut lire sur actualitte.com un article sur cet ouvrage…