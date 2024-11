Kevin Curran, Shakespeare’s Theater of Judgment

Shakespeare’s Theater of Judgment défend l’importance sociale et éthique du jugement dans la politique, le droit, l’art et la vie quotidienne. Il plonge dans la culture intellectuelle de l’Angleterre de la Renaissance et dans la dynamique du théâtre shakespearien pour retrouver une conception du jugement qui soit positive, collaborative et orientée vers l’avenir, ce qui fait largement défaut dans le discours social et philosophique contemporain.

En présentant une série de chapitres organisés autour de mots-clés, ce livre de Kevin Curran (Centre d’études théâtrales de l'Université de Lausanne) sollicite l’aide de Shakespeare pour assembler un nouveau lexique du jugement, qui nous permet de penser et de parler de notre capacité de discernement en termes coopératifs et communautaires. Les lectrices et lecteurs repartiront avec un sentiment clair et urgent de la raison pour laquelle le jugement est une composante indispensable de la vie publique, et pourquoi le théâtre offre un lieu particulièrement puissant pour le cultiver.

Disponible en texte intégral sur le site internet de l’éditeur, cet ouvrage s’inscrit dans le cadre du projet de recherche Theater and Judgment in Early Modern England financé par le Fonds national suisse.

Shakespeare’s Theater of Judgment - Ebook (ePub)

Shakespeare’s Theater of Judgment - Ebook (PDF)

Shakespeare’s Theater of Judgment makes a case for the social and ethical importance of judgment in politics, law, art, and everyday life. It delves deep into the intellectual culture of Renaissance England and the dynamics of Shakespearean theater to recover a positive, collaborative, and future-oriented understanding of judgment, something largely lacking in contemporary social and philosophical discourse. Presenting a series of chapters organized around single keywords, the book enlists the help of Shakespeare to assemble a new lexicon for judgment, one that allows us to think and talk about our capacity for discernment in cooperative and community-making terms. Readers of Shakespeare’s Theater of Judgment will come away with a clear and urgent sense of why judgment is an indispensable component of public life, and why theater offers a particularly powerful locale for cultivating it.

Contents

Acknowledgments

A Note on Spelling

Introduction: Understanding Judgment

1. Feeling

2. Objects

3. Vision

4. Making

5. Facing

6. Community

Coda: Reimagining Judgment

Notes

Bibliography

