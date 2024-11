Valentine de Saint-Point, La Caravane des chimères et autres poèmes

Valentine de Saint-Point (1875-1953), artiste prolifique et touche-à-tout, fait partie des avant-gardes de la Belle Époque. Cette arrière-petite-nièce de Lamartine exposa ses toiles au Salon des indépendants, inventa une nouvelle danse (la Métachorie), s’engagea dans les controverses de son époque avec son Manifeste de la femme futuriste, écrivit romans, pièces de théâtre et poèmes. Après la Première Guerre mondiale, elle s’intéressa à la théosophie et s’installa en Égypte en 1924. Là, elle prit fait et cause contre les injustices et les violences du colonialisme, critiquant notamment les agissements de la France en Syrie. Convertie à l’islam, elle mourut au Caire dans l’oubli.

La Caravane des chimères est son dernier recueil de poèmes. Publié en 1934, il dévoile sa quête spirituelle lors de ses séjours dans le désert égyptien, lieu symbolique de mort et de palingénésie après l’union mystique. Cette réédition est illustrée par les dessins de Raphaële Colombi.

La collection « Diwan » propose de faire redécouvrir des textes poétiques oubliés et difficilement accessibles, qui ont pour point commun un lien avec « l’Orient », lieu géographique et topos culturel et imaginaire.

Sommaire

Présentation

Vie de Valentine

Le séjour égyptien

La Caravane des chimères

Fortune du recueil

Notes sur la présente édition

Remerciements

La Caravane des chimères

Annexes

I) Poèmes divers

II) Piste dans la mer de sable

III) Lamartine, Le Désert ou l’Immatérialité de Dieu

IV) Critique du recueil par Jean Moscatelli

Bibliographie

I) Œuvre de Valentine de Saint-Point

II) Bibliographie critique

III) Autres ouvrages cités