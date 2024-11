Mohamed Khaïry, En marge de Tout-Ankh-Amon, Exaltations, Langage des âmes

Mohamed Khaïry (1890-1935) est un poète francophone né au Caire au sein d’une grande famille égyptienne. Entre 1923 et 1926, il publie chez Bernard Grasset cinq recueils qui rencontrent un certain succès, lié en partie à l’égyptomanie ambiante après la découverte du tombeau de Toutânkhamon en 1922, mais qui tombent par la suite rapidement dans l’oubli.

Ce volume rassemble En marge de Tout-Ankh-Amon, Exaltation et Langage des âmes. De ces poèmes variés ressort l’idée d’une « fraternité des esprits », une communion universelle au moment où se meurt le jour : la nuit, espace du rêve et de l’imagination, abolit la frontière entre le monde des vivants et celui des morts ; les mânes inspirent et réconfortent l’âme du poète, en lui offrant des visions merveilleuses et extatiques, que Mohamed Khaïry retranscrit dans une syntaxe souple et un style volontairement mystérieux, « mais qui réserve un sens plus riche à qui prend la peine de l’examiner avec attention ».

La collection « Diwan » propose de faire redécouvrir des textes poétiques oubliés et difficilement accessibles, qui ont pour point commun un lien avec « l’Orient », lieu géographique aussi bien que topos culturel et imaginaire.

Sommaire

Présentation

La francophonie en Égypte

Vie et œuvre du poète

Notes sur la présente édition

En marge de Tout-Ankh-Amon

Exaltation

Langage des âmes

