Michel Zink, Cet amour de loin

Un des plus grands spécialistes de la littérature du Moyen Âge fait son entrée en « Bouquins ». Il nous donne accès à un univers lointain, qui en latin, langue d’oïl et langue d’oc, nous dit les misères, les grandeurs et les beautés de la condition humaine, qui est aussi la nôtre.

« Que Dieu qui fit tout ce qui va et vient/Et qui forma cet amour de loin/Me donne le pouvoir, car j’en ai le désir/De voir cet amour de loin. » Ainsi chantait, au XIIe siècle, le troubadour Jaufré Rudel. De ces quatre vers, de milliers d’autres, de centaines de chansons, prédications, vies de saints, récits de chevalerie et contes populaires qui forment un continent de la littérature médiévale, Michel Zink a tiré, par un va-et-vient constant entre les œuvres du Moyen Âge et notre époque, de quoi ressusciter une société, des mentalités, des sentiments, une esthétique et une morale qui, si déroutants soient-ils parfois, et à dix siècles de distance, nous touchent au plus profond. « Que ce point de rencontre existe – écrit l’auteur dans un riche avant-propos –, que cette beauté puisse se révéler à nous, qu’elle puisse nous épanouir et nous enrichir, c’est l’espoir qui anime ce livre. »

Dans le présent volume, toutes sortes d’auteurs et d’ouvrages de cette haute époque expriment la force ambiguë de l’amour, les doutes des puissants, l’espérance des humbles, la douleur de l’humiliation, l’honneur chevaleresque à tous risques, les joies inattendues des serviteurs de Dieu. Ils adressent par-delà l’épaisseur du temps ce sourire éternel que porte jusqu’à nous l’ange de Reims.

Une admirable leçon d’histoire et d’art poétiques.