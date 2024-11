Charles Dupêchez, Marie d’Agoult, une femme libre

Marie d’Agoult est l’une des principales figures féminines du XIXe siècle avec Germaine de Staël et George Sand dont elle a été l’amie. Grande aristocrate, elle abandonne mari et enfant pour vivre un amour passionné avec Franz Liszt, son cadet de cinq ans. Elle en a trois enfants adultérins (Cosima épousera Richard Wagner) dont elle assume la maternité malgré les mœurs de son temps. Douée de ténacité, elle réussit à s’imposer comme femme de lettres, historienne et journaliste, et entretient une abondante correspondance. Dans ses écrits, elle prône l’instauration de la République, milite pour l’éducation des femmes, plaide en faveur de l’égalité des droits entre les sexes et œuvre à l’unité de l’Italie. Grande voyageuse, européenne avant l’heure, elle accueille dans son salon musiciens, comédiens, peintres, écrivains, poètes, historiens et hommes politiques de tout bord (Eugène Sue, Vigny, Lamartine, Renan, Littré, Michelet, Sainte-Beuve, le prince Napoléon, etc.). Son Histoire de la révolution de 1848 reste une mine d’informations pour les historiens.