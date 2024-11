Verbal Numbers and Numerals: The Christian Metamorphosis of Late Imperial and Medieval Latin". Conf. de Paul Saenger (INHA, Paris)

Le séminaire CEEI-THALIM de cette année débute par une série de conférences “Carte blanche”, la deuxième accueillera

Paul Saenger pour une intervention intitulée :

Verbal Numbers and Numerals: The Christian Metamorphosis of Late Imperial and Medieval Latin

Le mercredi 13 novembre 2024 de 14h à 16h, INHA (salle Mariette)

En discussion avec Vincent Debiais (CNRS, EHESS).

—

In greco-roman antiquity, numbers small and large were written out as words in poetry and prose. As the ethnicity of the population of Italy changed in the late fifth and the sixth century, the use of numerals in codices of religious texts emerged to accommodate a diverse Christian audience that increasingly included readers and scribes whose first language was not Latin. The ever growing presence of numerals within Christian literature represents a hitherto unexploited source for tracing the progress of the vernacular at the end of the Roman empire, and it constitutes potentially a new area for the application of the neurosciences to the history of reading.

Bio-bibliographie de l’intervenant :

De 1985 à 2013, Paul Saenger a été conservateur des livres rares à la Newberry Library de Chicago. Ses publications incluent Space Between Words: The Origins of Silent Reading (Stanford University Press, 1997) et A Catalogue of Pre-1500 Western Manuscript Books à la Newberry Library (1989). Il est également l’auteur de nombreux articles, don’t, plus récemment, « The Twelfth Century Reception of Oriental Languages and the Graphic Mise en Page of Latin Vulgate Bibles in England » paru dans le volume collectif d’Eyal Poleg et Laura Light, Form and Function of Latin Vulgate Bibles in la Bible de la fin du Moyen Âge (Londres, 2015) ; et « Jewish Liturgical Divisions of the Torah and English Chapter Divisions of the Vulgate » paru dans Pesher Nahum, Texts and Studies in Jewish History and Literature Presented to Norman Golb (Chicago, 2012). Sa dernière contribution s’intitule « Augustin lecteur: perspectives de collaboration entre la Paléographie et les Neurosciences”, elle est parue dans Textual communities, Textual Selves ; Essays in Dialogue with Brian Stock (ed. Sarah Powrie and Gur Zak, Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 2023).

Bio-bibliographie du discutant :

Vincent Debiais est médiéviste et chargé de recherche au CNRS. Il est membre du groupe Anthropologie historique du long Moyen Âge au Centre de recherches historiques (EHESS, Paris). Docteur en histoire médiévale (2004) et habilité à diriger les recherches en histoire de l’art médiéval (2015), il s’intéresse à la rencontre entre culture écrite et culture visuelle au Moyen Âge, et plus généralement aux questions d’esthétique et de pensée visuelle dans l’art médiéval. Il a à ce sujet publié une monographie sur les relations texte/image (La croisée des signes. Écriture et image dans l’art médiéval (800-1200), Paris, 2017) et un ouvrage consacré à la figuration du silence dans les images du Moyen Âge (Le silence dans l’art. Théologie et liturgie du silence dans les images médiévales, Paris, 2019) ; dans cette perspective, il anime avec Deborah Puccio-Den l’équipe internationale « Arts et Intelligences du Silence » à l’EHESS. Ses recherches actuelles concernent la question de l’informel et la pensée abstraite dans les arts visuels du Moyen Âge occidental. Il anime un carnet de recherche (www.devisu.hypothèses.org) sur la culture visuelle médiévale.

—

En savoir plus sur le programme de conférences 2024-2025…