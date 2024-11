Guida Marques, L'invention du Brésil entre deux empires. L'Amérique portugaise dans l'union des Couronnes (1580-1640). Préface de Bernard Vincent

Avec une préface de Bernard Vincent.

Ce livre propose une histoire du Brésil à l’orée du XVIIe siècle. C’est aussi une histoire de l’union dynastique des Couronnes de Portugal et de Castille (1580-1640), considérée depuis l’Amérique portugaise. C’est, enfin, une histoire transatlantique, attentive aux interactions qui façonnèrent le Brésil du XVIIe siècle et modifièrent l’empire portugais. L’Amérique portugaise n’était encore, en 1580, qu’un chapelet d’îlots de colonisation installés le long du littoral. Elle connut au cours des décennies suivantes des transformations profondes, et gagna une importance inédite au sein de la monarchie hispanique. C’est ce processus de changement qui est exploré, de part et d’autre de l’Atlantique, montrant l’importance de cette période pour la formation de l’Amérique portugaise, mais aussi la manière dont les différentes communautés présentes intégrèrent la situation créée par l’union des Couronnes.

Guida Marques est historienne, spécialiste du Brésil à l’époque moderne. Chercheuse au CHAM – Centro de Humanidades de l’Université Nouvelle de Lisbonne, elle travaille actuellement sur l’expérience coloniale portugaise et sa fabrique locale, dans les villes et les sertões de Bahia, Goa et Luanda.

