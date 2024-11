Masako Tanigawa, Pierre Bayle en contexte. Tolérance, soumission, liberté de conscience.

Pierre Bayle (1647-1706) condamne les conversions forcées pratiquées par les catholiques de l’époque en faisant appel à la raison de tous les hommes, quelle que soit leur confession, pour une tolérance religieuse qui ne fait pas de distinction entre l’orthodoxie et l’hérésie. Mais plus tard, il exposera l’impuissance de la raison humaine, les contradictions et les conflits entre la foi et la raison. Pour examiner sa figure complexe, nous analysons les oeuvres de Bayle dans les domaines de la morale, de la politique et de la théologie, en les confrontant à celles des écrivains protestants et catholiques contemporains, tels que Pierre Jurieu, Élie Merlat, Arnauld, Nicole, Bossuet… Nous verrons ainsi comment la conception baylienne de la tolérance s’est formée et développée en réponse aux questions d’actualité de l’époque et en réponse aux écrivains contemporains.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...