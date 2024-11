Jean Renart, L'escoufle

Roman Idyllique du temps de Philippe Auguste

Édition bilingue établie, traduite et présentée par Nathalie Bragantini & Jean-Jacques Vincensini

Le présent volume réunit pour la première fois l’édition des deux seuls témoins du roman de L’Escoufle de Jean Renart : le manuscrit 6565 de la Bibliothèque de l’Arsenal et le fragment conservé à la Bibliothèque royale de Belgique. Cette édition assortie d’une nouvelle traduction, fondée sur des principes explicitement définis, est accompagnée d’un riche apparat critique qui éclaire la lecture du texte original et en dégage les singularités littéraires et linguistiques. Récit du temps de Philippe Auguste, L’Escoufle est l’un des premiers romans idylliques écrits en langue française. Sa lecture suscite une « volupté intellectuelle » qui en fait l’une des oeuvres les plus émouvantes et les plus profondes que nous ait laissées le Moyen Âge.

